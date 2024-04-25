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موريتانيا والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل استغلال مناخ الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر

صحراء ميديابواسطة

بحثت موريتانيا والاتحاد الأوروبي العلاقات التجارية بينهما وكذا ضرورة استغلال مناخ الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بالبلاد، وذلك وفق الرئاسة الموريتانية.

وتمت هذه المباحثات خلال استقبال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، لوفد من المستثمرين الأوروبيين يضم عددا من ممثلي الشركات الأوروبية في مجال المحروقات ووكالات للتنمية في الاتحاد الأوروبي ووكالات للتجارة الخارجية، وممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي.

ووفق الرئاسة الموريتانية فإن اللقاء تطرق للعلاقات التجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وضرورة استغلال مناخ الاستثمارات المشجع في مجال الهيدروجين الأخضر .

وتهدف الزيارة الاستطلاعية التي يقوم بها هذا الوفد (يضم 40 فاعلا في مجال الهيدروجين الأخضر) لموريتانيا تهدف إلى تقوية الروابط بين الشركاء والسلطات الموريتانية، بهدف تعزيز حضور الفاعلين الأوروبيين في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون وتسريع التحول الطاقوي في موريتانيا.

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موري نت
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