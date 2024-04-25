عين الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في السنغال.

ويعتبر ولد الشيخ أحمد أول موريتاني يشغل هذا المنصب الأممي.

ويعد ولد الشيخ أحمد من ابرز الدبلوماسيين في موريتانيا، إذ تم تعيينه وزيرا ، للخارجية في عام 2018، وذلك بعد أشهر قليلة من خروجه من مهامه كمبعوث أممي إلى اليمن.

وسبق أن تولى ولد الشيخ أحمد العديد من المناصب الأممية من أبرزها: مبعوث أممي إلى اليمن (2015-2018)، نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا (2014)، منسق جهود الأمم المتحدة لمحاربة فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا (2014-2015)، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (2008-2012)، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (2012-2014).