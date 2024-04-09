قال منتدى المستهلك الموريتاني، إنه توصل خلال الأيام الأخيرة بعدة شكايات من ارتفاع أسعار النقل داخل انواكشوط وبين المدن وصلت حد الضعف وذلك مع اقتراب عيد الفطر وإقبال المواطنين على الأسواق.

وأضاف المنتدى أن “هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في ظل غياب تام للهيئات المختصة، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام السائقين وشركات النقل بعد التجار لإستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين بشكل غير قانوني ولا أخلاقي” حسب تعبيره.