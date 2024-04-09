قال منتدى المستهلك الموريتاني، إنه توصل خلال الأيام الأخيرة بعدة شكايات من ارتفاع أسعار النقل داخل انواكشوط وبين المدن وصلت حد الضعف وذلك مع اقتراب عيد الفطر وإقبال المواطنين على الأسواق.
وأضاف المنتدى أن “هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في ظل غياب تام للهيئات المختصة، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام السائقين وشركات النقل بعد التجار لإستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين بشكل غير قانوني ولا أخلاقي” حسب تعبيره.
ودان منتدى المستهلك هذه الظاهرة التي التي قال إنها “صارت مصاحبة لكل الأعياد والمناسبات، معلنا وقوفه التام مع المواطنين في وجه هذه الإنتهازية”.
وطالب يضرورة تنظيم مجال النقل خصوصا الحضري منه، بصفته يشكل العمود الفقري للحياة البشرية في كافة دول و مدن العالم، حاثا الجهات الحكومية والإدارية المعنية إلى تطبيق النصوص القانونية ومعاقبة المخالفين.
ودعا السائقين وشركات النقل واتحادياته، إلى الابتعاد عن هذه المسلكيات المنافية لأخلاق التراحم والتعاضد في هذا الشهر الكريم.