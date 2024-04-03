أدى أعضاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في العاصمة نواكشوط.

وانشئت لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية بموجب القانون رقم 2007/054 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، وتتمثل مهمتها في تلقي تصريحات تلقى تصريحات الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات، ضمان متابعة وتسيير ملفات التصريحات بالممتلكات، إعداد ونشر التقارير الدورية حول عمل اللجنة.

وقد دعا ولد الشيخ الغزواني في بداية الحفل رئيس اللجنة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا لأداء اليمين، ليدعوا بعد ذلك أعضاء اللجنة.

وأعلن الرئيس بعد تقديم رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية، تنصيب المعنيين في مهامهم الجديدة.