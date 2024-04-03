عين الرئيس السنغالي المنتخب باصيرو ديوماي فاي، رئيس حزب باستيف عثمان سونكو، وزيرا أول، بعد ساعات من تنصيبه اليوم الثلاثاء.

وكان باصيرو فاي، رفيق سونكو في الدرب السياسي، والوظيفي، وكان يشغل منصب الأمين العام لحزب باستيف، وسجن معه مؤخرا، قبل أن يفرج عنهما منتصف مارس المنصرم.

كما عين باصيرو، ناري تيو نيان مديرا لديوان رئيس الجمهورية، و الإبقاء على عمر صمبا، وزيرا أمينا عاما للرئاسة.

وينتظر أن تعلن قائمة الحكومة، خلال الساعات المقبلة بحسب ما أوردت مصادر إعلامية سنغالية.

ويخلف فاي (44 عاما ) لمدة خمس سنوات، ماكي سال (62 عاما) الذي قاد البلاد البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة لمدة 12 عاما.

ولم يشغل فاي أي منصب منتخب من قبل،وأصبح أصغر رئيس للدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ الاستقلال في عام 1960.