اختتمت شركة شنقيتل، الحملة السنوية لإفطار الصائم، (رمضان 1445-2024)، والتي بدأتها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، مستهدفة آلاف الفقراء في الأحياء الهشة بالعاصمة نواكشوط.

وواصلت الشركة للعام الثالث على التوالي، آلية التوزيع المباشر على المحتاجين، وذلك بإشراف من موظفي شنقيتل، بالتعاون مع السلطات الإدارية وعمد البلديات.

واستهدفت الحملة التي – تركت أثرا طيبا في نفوس المستفيدين-مقاطعات تيارت ودار النعيم وتوجنين والميناء والرياض،

وشملت الحملة كذلك المحاظر والمساجد، كما تخللتها توزيعات على ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض المارة، وعابري السبيل.