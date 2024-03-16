قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد عالي ولد سيدي محمد، إن الحكومة تبنت “مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026″، الذي يشكل رؤية متكاملة لتطوير النقل الحضري بنواكشوط بكلفة “استثمار تقدر ب 48 مليار أوقية قديمة.”

الوزير كان يتحدث خلال تدشين جسر “التآزر”، أمس الجمعة بنواكشوط.

وأوضح الوزير، أن مدينة نواكشوط تشهد “نموا ديموغرافيا كثيفا، يرافقه توسع عمراني أفقي مضطرد وزحمة مرور خانقة خاصة عند الملتقيات الطرقية الكبرى وعلى المحاور الرئيسية.”

وأضاف أن ذلك “يستوجب إنشاء بنى تحتية طرقية عصرية ملائمة لهذا الإشكال من جسور وتقاطعات مجهزة وصولا الى نظام نقل عمومي جماعي فعال وعالِي القدرة عبر مسارات محجوزة، كجزءٍ من أي حل مستديم.”

وأشار إلى أن ذلك أدركته الحكومة، من خلال تبني “مشروع حركية نواكشوط أفق 2026.”

وقال الوزير، إنه “سيوفر نظامَ نقلٍ بحافلاتٍ عالية الجودة، على مساراتٍ محجوزة بطول 51 كلم، في كافة مقاطعات نواكشوط مع تأهيل الملتقيات الطرقية عند التقاطعات الرئيسية وتسييرٍ ذكي للمرور وتهيئة ممرات خاصة بالراجلين وبالدراجات، لضمان انسيابية افضلَ، في وسطٍ حضري كثيف.”

ولفت إلى أن نسبة تقدم الأشغال في تهيئة المحاور الثلاثة الأولى من هذا المشروع، بلغت 53%.