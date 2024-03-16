قال رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد اييه، إن آراء المشاركين في الأيام التشاورية سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدًا أن هذه الأيام عرفت حضوراً واسعًا للطيف السياسي الموريتاني.

وأضاف ولد اييه في تصريح لـ“صحراء ميديا“، أن جميع الآراء كانت محل تلقٍّ واستماع بتمعّن خلال الأيام التشاورية التي ناقشت التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية، والحكامة السياسية.

وتابع رئيس حزب الإنصاف ”نتوقع مخرجات تلبي ما تتطلّع إليه الساحة السياسية من انفتاح وتسيير ديمقراطي كما أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني“.

وطالب المشاركون في الأيام التشاورية بمعاقبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات طبقًا لقانون الجريمة السيبرانية.

وأصدر المشاركون في هذه الأيام التشاورية مجموعة من التوصيات بخصوص ”التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية“، حيث طالبوا بتنظيم انتخابات نزيهة ذات مصداقية.

ودعت الأحزاب السياسية الراغبة في الحصول على الترخيص إلى مراقبة الإثراء غير المشروع لرؤساء وأعضاء الأحزاب، مطالبين بمراجعة ضوابط الترشح عن طريق الأحزاب للانتخابات.

وتضمنت التوصيات ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمكين الأطراف السياسية من الاطلاع على تقارير ومحاضر نتائج الانتخابات.

وطالبت هذه الأحزاب بإلغاء مادتي 20 جديدة من قانون الأحزاب بأثر رجعي، و55 من قانون الأحزاب لعدم دستوريتها وفقًا للبعض.

وتضمنت التوصيات المقترحة إمكانية مراجعة قانون الأحزاب بعد الترخيص للأحزاب قيد التأسيس، والحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية في الأحزاب، وذلك لضمان مشاركة الجميع في صنع القرار.