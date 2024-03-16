أعلن اليوم السبت بالعاصمة نواكشوط، عن وفاة محمد المختار حارس مرمى نادي الجمارك الموريتاني، بعد دخوله في غيبوبة لمدة أسبوع.

ودخل اللاعب (22 عاما) في الغيبوبة، إثر اصطدامه بأحد زملائه خلال تدريبات نادي الجمارك.

وقالت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “عُرف الشاب الفقيد بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، فكان مثالاً بين زملائه على الإخلاص في العمل، والالتزام المهني، بأخلاق عالية واحترام كبير. ورغم صغر سنه إلا أن ذلك لم يمنعه من التدرج سريعاً من حراسة مرمى منتخبنا للناشئين، بمنتخبي الشباب والآمال، حتى وصل سريعاً إلى قائمة المنتخب الوطني الأول.”