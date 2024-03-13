قالت الحكومة الموريتانية، إن النمو المتوسط للسكان المستقرين بين عامي 2013 و2023 بلغ 2.66٪؜، أقل قليلا من المعدل المسجل بين عامي 2000 و2013 الذي كان عند 2.77٪؜.

جاء ذلك في بيان قدمه وزير التنمية والمستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وبحسب الحكومة، فإن البيان يتيح للحكومة الاطلاع على عملية تنفيذ تعداد السكان المستقرين في التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (RGPH+5)، المنظم في الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 8 يناير 2024، والنتائج الأولية والمؤقتة التي تم الحصول عليها.

وأعلنت الحكومة برمجة جمع بيانات تتعلق بمسح التغطية على عينة لتقييم مدى اكتمال نتائج المرحلة الأولى من التعداد، في مارس 2024.

وقررت إحصاء السكان البدو الذين لم تشملهم عملية الإحصاء الأخيرة، في الفترة ما بين أبريل ومايو 2024.