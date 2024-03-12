أطلقت شركة الاتصالات الموريتانية السودانية “شنقيتل”، اليوم الثلاثاء برنامج السلال الرمضانية، الذي تنظمه للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع السلطات المحلية في معظم أحياء العاصمة الأكثر هشاشة .

وقالت الشركة في بيان إن هذا النشاط يأتي في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وكجزء من التزاماتها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الخيرية على مدار العام.

وأضافت أنه بناء على ذلك قررت شركة شنقيتل توجيه السلال الرمضانية هذه السنة للمناطق التالية:

▪ مقاطعة دار النعيم.

▪ مقاطعة توجنين.

▪ مقاطعة الرياض.

▪ مقطعة الميناء.

▪ مقاطعة تيارت .

وتتكون السلة الغذائية الموزعة من: 5 كلغ من السكر، 1 كلغ من التمر، 1 كلغ من الحليب المجفف، 1 لتر من الزيت، 500 غرام من الشاي.