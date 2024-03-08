بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أول برنامج تدريبي لاكتشاف المواهب الشبابية وتنميتها؛ المنظم من طرف جمعية خطوة للتنمية الذاتية.

ويسعى البرنامج وفق بيان للجمعية، إلى تنمية المواهب الشبابية في مجالات عدة تشمل التجويد والعلوم الشرعية، واللغة والآداب، والتقنيات الحديثة والفنون، والعمل الصحفي بمختلف أشكاله، والرياضات الذهنية، والحرف والأعمال اليدوية.

وقال رئيس الجمعية محمد الأمين ولد الفاظل إنه يأمل أن «يستفيد من البرنامج التدريبي 1000 شاب خلال العام 2024، وأن ينظم نهاية العام أول مؤتمر للجمعية لصالح المواهب الشابة التي استفادت من برنامجها».

وأضاف ولد الفاظل أن البرنامج التدريبي هو «برنامج تطوعي، ولا يأخذ أي رسوم أو أي تعويضات من الشباب المستفيد من الدورات، وستبقى المشاركة في هذا البرنامج مفتوحة أمام كل من يريد أن يشارك فيه».

وأوضح أن الجمعية قررت إطلاق البرنامج «إيمانا منها بأن الثروات التي تسير فوق الأرض ليست أقل قيمة من الثروات الموجودة في باطن الأرض وقناعة بضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخاطر التي يواجهها شبابنا، والتي تتمثل في البطالة، وتفشي الجريمة، والهجرة» وفق تعبيره.