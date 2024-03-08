انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال مؤتمر النساء العاملات في مجال الطاقة، المنظم من طرف «bp».

المؤتمر المنظم لأول مرة في موريتانيا، كان بعنوان: «تمكين النساء العاملات في مجال الطاقة وخلق فرص للتواصل بينهن».

وقال القائمون على المؤتمر إنه يهدف إلى التواصل وتبادل الخبرات والآراء بين النساء العاملات في قطاع الطاقة في موريتانيا، ومناقشة التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال.

كما ناقش المشاركون توفير مصادر ومعلومات للراغبات في العمل في مجال الطاقة، والحث المبكر للطالبات على الانضمام لقطاع الطاقة و توفير التوجيه اللازم للراغبات مستقبلا في العمل فيه.

وهنأ الأمين لوزارة الطاقة والمعادن، أحمد سالم بوهده «شركة bp على تنظيم المؤتمر، والمرأة الموريتانية على دورها البارز في إعداده وتنظيمه» مؤكدا عزم قطاعه على «تمكين المرأة في كل المجالات وخاصة في مجال الطاقة».

وأضاف بأن المؤتمر فرصة لمشاركة الخبرات، ومساهمة لوضع خطط واستراتيجيات تعزز دور المرأة في مختلف جوانب قطاع الطاعة، سواء في البحث والتطوير أو في الإدارة والقيادة.

فيما قدم نائب الرئيس ومدير مكتب شركة bp محمد الامام، عرضا شاملا عن مشاريع الشركة في موريتانيا.

وتحدث محمد الامام عن المشاريع التي تعمل عليها bp بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وشركات موريتانية أخرى، كمشروع بير الله، و مشروع الهدروجين الأخضر، والاستثمار الاجتماعي.

و أضاف نائب الرئيس ومدير مكتب الشركة في موريتانيا، أنه ”في bp نعتقد أن دور النساء و مساهمتهم في قطاع الطاقة لا يقدران بثمن، ولهذا من الضروري إنشاء بيئة مناسبة يمكن للنساء من خلالها الحصول على فرص متساوية مع زملائهم من الرجال”

وقالت المديرة التجارية لشركة bp موريتانيا والسينغال أسماء بنت الدي ، إن «تنظيم bp لهذا المؤتمر يأتي تطبيقا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين المرأة في مجال الطاقة».

وأضافت أن استقطاب bp للمرأة تمثل في «دعوة العديد من النساء المتميزات في مجال الطاقة، ودعوة طالبات على المستوى الثانوي و الجامعي».

و من ضمن المشاركات في الحلقات النقاشية مديرة المشتريات و العقود ل bp ة سوميه انكيدي و مديرة الشباك الموحد فاطمة منت بلعمش، والوزيرة السابقة عيشة منت سيدي بونة، مريم شامخ المسؤولة عن مشروع تورتو آحميم الكبير في الشركة الموريتانية للمحروقات، مريم الشيخ مديرة دانا بتروليوم سابقا.

وتستمر أعمال المؤتمر يوما واحدا، تتخلله ثلاث جلسات حوارية، تناقش الأولى «إزالة الغموض عن الحياة المهنية في قطاع الطاقة» والثانية «الفرص المتاحة للمرأة في موريتانيا في قطاع الطاقة» وتناقش الثالثة «التوازن بين الحياة الشخصية والعملية في قطاع الطاقة».