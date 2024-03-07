أعلنت مصادر رسمية، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 امرأة في عداد المفقودين في شمال شرق نيجيريا، وذلك بعد عملية اختطاف جماعي يتهم إرهابيون بارتكابها، مما يرفع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى اختطاف 47 امرأة.

ويتهم زعماء ميليشيات مناهضة للجماعات الإسلامية المسلحة، تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا بالوقوف وراء هذه العملية التي وقعت في ولاية بورنو.

ووقع الهجوم الأسبوع الماضي في المنطقة القروية لنغالا، في وقت لا تزال الكثير من التفاصيل غير واضحة، بما في ذلك العدد الدقيق للمفقودين.

وقال علي بوكار، المسؤول في وحدة المعلومات التابعة للحكومة المحلية في نغالا، إن سكان المنطقة أكدوا اختفاء 113 شخصا.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الهجوم وقع في 29 فبراير الماضي، وتم اختطاف أكثر من 200 شخص يعيشون في مخيمات النزوح أثناء قيامهم بجمع الحطب.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن هذا الرقم يستند إلى تقديرات القادة المحليين، موضحا أن عمليات التفتيش لا تزال جارية في أربعة مخيمات للنازحين.

