أعلنت الشرطة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من توقيف عناصر عصابة نفذت عمليات سطو مسلح في العاصمة نواكشوط.

وقالت الشرطة في بلاغ عبر صفحتها في الفيسبوك، إن العصابة تتكون من عشرة أشخاص، من ضمنهم فتاتين، مشيرة إلى أنهم جميعًا وضعوا قيد الحراسة النظرية.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا عن تعرض مواطن موريتاني لطعنات يوم 25 يناير الماضي، على يد عصابة كانت تستغل سيارة ركبها المواطن على أنها سيارة أجرة.

وأكدت الشرطة أنها “باشرت على الفور البحث والتحري حول ملابسات القضية، لتتمكن بعد متابعة دقيقة ومعقدة استخدمت فيها الوسائل البشرية والفنية والمادية لدى قطاع الشرطة الوطنية من وضع اليد على المشتبه فيهم”.

وأكدت الشرطة أن المشتبه بهم “اعترفوا باستهداف 11 ضحية أخرى بمختلف ولايات نواكشوط الثلاث”.

وقالت الشرطة في ختام بلاغها، إن جميع المشتبه بهم “أحيلوا إلى النيابة العامة بعد استكمال البحث معهم، يوم 07\02\2024 وتم إيداعهم السجن المدني”.