غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الخميس نواكشوط، متوجها إلى مدينة تيندوف الجزائرية، في زيارة “صداقة وعمل.”

ومن المقرر أن يشرف ولد الغزواني خلال الزيارة رفقة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على إطلاق أشغال الطريق الرابط بين تيندوف، ومدينة ازويرات الموريتانية، الذي يمتد على طول أكثر من 700 كلم.

ويزور ولد الغزواني الجزائر للمرة الثانية بعد وصوله إلى السلطة، وكانت الأولى أواخر عام 2021.

ويرافق ولد الغزواني في هذه الزيارة وفد يضم:

– المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– محمد أحمد ولد محمد الأمين، وزير الداخلية واللامركزية؛

– لمرابط ولد بناهي، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة؛

– محمد عالي ولد سيدي محمد، وزير التجهيز والنقل؛

– سيدي محمد ولد محمد عبد الله، سفير موريتانيا في الجزائر،

– الفريق عبد الله احمد عيشه، قائد أركان الدرك الوطني؛

– مفتش رئيسي حمدوه ولد الشيخ عبد الله، المدير العام للجمارك؛

– احمد ولد النيني، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– محمد محمود ولد أمات، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– محمدو ولد امحيميد، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.