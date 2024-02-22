وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الخميس بنواكشوط، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء لدعم مشروع الدورة الانتخابية المقبلة، بمبلغ مالي يزيد على 3 ملايين دولار أمريكي على مدى 18 شهرا.

وتهدف الاتفاقية بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى “المساهمة في تنظيم انتخابات نزيهة، وشاملة تتوافق مع القانون الوضعي الوطني والمعايير الدولية.”

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل، “إن التقييم المنتظم بالتعاون ما بين اللجنة والشركاء، بٌعيد إعلان نتائج الانتخابات الماضية, مكنَ من تشخيص النواقص وتثمين المكاسب, مما مهد الطريق لتحضير مبكر لرئاسيات 2024.”

وأشار إلى “أن انشغال اللجنة الأهم يتمثل في اقتناء كل الأدوات والوسائل اللوجستية, التي من شأنها ضمان تنظيم انتخابات حرة, شفافة ونزيهة.”

بدوره قال”الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء منصور انجاي، إن “الأمم المتحدة أوفدت في ديسمبر 2022 بعثة لتقييم الاحتياجات الانتخابية في موريتانيا ، وأوصت بتقديم مساعدة انتخابية دولية.”

وأوضح أن إنشاء مشروع دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا، يأتي “تنفيذا لتوصيات هذه البعثة، وخاصة تلك المتعلقة بالمساعدة طويلة المدى التي تغطي الانتخابات الرئاسية القلدمة المقرر إجراؤها هذه السنة 2024.”

يذكر أن لجنة الانتخابات، قد حددت يوم 22 من شهر يونيو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية.