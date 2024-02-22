يترقب السنغاليون مقابلة صحافية للرئيس ماكي صال، مساء اليوم الخميس، ترجح مصادر أن يكشف خلالها صال عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية.

وحسب ما أفادت صحف سنغالية فإن لقاء صال سيكون مباشرا على التلفزيون الرسمي ار تي اس وقناة اي تي في التابعة لمجموعة إي ميديا السنغالية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، طلب صال من وزراء الداخلية والمالية والخزينة، اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل التحضير للانتخابات التي ستجري في أقرب الاجال بعد التشاور مع الطيف السياسي، حسب نص بيان الحكومة.

الإعلان عن الخرجة الإعلامية لصال يأتي بعد تصاعد دعوات من مرشحين ومنظمات مجتمع مدني تطالبه بتنظيم الانتخابات في الأسابيع الأولى من شعر مارس المقبل.

وكان المجلس الدستوري السنغالي أعلن اللائحة النهائية للمرشحين من 19 شخصاً، بعد سحب روز الورديني ترشحها في قضية حملها للجنسية الفرنسية.