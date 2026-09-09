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جمعية موريتانية تدين اغتصاب طفلة في توجنين وتطالب بالعدالة

محمد الهادي
نشاط سابق للجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل (أرشيف).

أدانت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، الثلاثاء، جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة بوحديدة ببلدية توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية، وطالبت بحماية الطفلة وتحقيق العدالة.

وثمنت الجمعية في بيان صحفي تدخل السلطات الأمنية وتوقيف المشتبه به، داعية إلى استكمال التحقيق بالجدية والسرعة اللازمتين، وإحالة المسؤول عن الجريمة إلى العدالة ومحاسبته وفق القانون.

وطالبت بتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة للطفلة وأسرتها، وحماية هويتها وخصوصيتها، ومنع نشر صورها أو أي معلومات تكشف هويتها أو تعرضها لمزيد من الأذى.

ودعت الجمعية إلى الإسراع في اعتماد قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية والقطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية الضحايا.

وكانت الشرطة قد أعلنت الثلاثاء توقيف متهم باغتصاب طفلة في توجنين، بعد أن قدمت أوصاف المعتدي، مشيرة إلى أنه اعترف بالواقعة وتعرّفت عليه الطفلة من بين صور عُرضت عليها.

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