وقّعت موريتانيا اليوم في نواكشوط عقود تنفيذ أشغال خط الربط الكهربائي عالي الجهد مع مالي، ضمن جزء من المشروع الكهربائي الإقليمي المدرج ضمن برامج منظمة استثمار نهر السنغال.

وتشمل العقود تنفيذ خطين رئيسيين لنقل الكهرباء بجهد عالٍ، حيث يتولى تجمع شركتي Sino Hydro وSOCOL إنجاز خط “كيفه – الطينطان” بطول 114 كيلومتراً، بما في ذلك محطات التحويل المرتبطة به، فيما ينفذ تجمع JSPDI وCPECC خط “الطينطان – لعيون” بطول 70 كيلومتراً مع محطة التحويل الخاصة به. كما أسندت مهام الاستشارات الهندسية والإشراف الفني إلى تجمع Artelia وS4E تحت إشراف شركة “سوجيم”.

وتقدر كلفة الجزء الموقع من المشروع بنحو 135 مليون دولار، بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الاستثمار في المناخ، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وفق بيانات رسمية.

وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد خلال الحفل إن المشروع يأتي في إطار خطة لتوسيع شبكة نقل الكهرباء وربط المناطق الداخلية بالشبكة الوطنية، مشيراً إلى تقدم الأشغال في مشروع “خط الأمل الكهربائي” نواكشوط–النعمة الذي يشكل أحد المكونات الهيكلية لقطاع الطاقة.

ويهدف المشروع، وفق المعطيات المقدمة خلال الحفل، إلى تحسين الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، إلى جانب دعم الكهربة في المناطق الريفية عبر ربط عدد من التجمعات السكنية بالشبكة الوطنية، وتوفير بنى تحتية موازية مرتبطة بالطاقة والمياه.