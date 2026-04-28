أعاد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان)، الثلاثاء، جدولة جلسات الأسئلة الشفهية الموجهة لعدد من أعضاء الحكومة، خلال اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيدني أدرامان سوخونا، بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو.

وقالت الجمعية الوطنية، في منشور، إن الجلسات ستبدأ يوم الخميس 30 أبريل، بجلسة مخصصة للرد على سؤال شفهي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من طرف النائب المرتضى السالم أطفيل.

وأضافت أن يوم الخميس 7 مايو سيشهد عقد جلستين، الأولى للرد على سؤالين موجهين إلى وزيرة المياه والصرف الصحي من طرف النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله وأحمد جدو الزين.

أما الثانية للرد على سؤالين موجهين إلى وزير الطاقة والنفط من طرف النائبين سيد أحمد محمد الحسن ويحي اللود.

وبحسب الجمعية الوطنية، ستُعقد يوم الخميس 14 مايو جلستان، الأولى للرد على سؤالين موجهين إلى وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري من طرف النائبين إسلكو ابهاه والمختار محمد الإمام، والثانية للرد على سؤال شفهي موجه من النائب إسلكو ابهاه إلى وزير التنمية الحيوانية.