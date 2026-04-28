أطلقت وزارة التجهيز والنقل، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء، نظاما رقميا لتحصيل الإتاوات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي.

ويهدف النظام الجديد، بحسب القائمين عليه، إلى تحديث الإدارة العمومية وتسريع التحول الرقمي للخدمات، إذ سيمكن من رقمنة عمليات التحصيل وتأمينها، وتسهيل تتبع الإيرادات بشكل فوري.

وقال رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي الحسن ولد عوان إن المنصة الرقمية ستعتمد الإيصال الإلكتروني بما يضمن سرعة الأداء ودقة المعطيات، إضافة إلى توفير بيانات آنية تساعد في تحسين التسيير والمتابعة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال والحد من التدخل البشري، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة إصلاحات شملت إنشاء محطات طرقية ومراكز لسلامة الطرق ووزن الشاحنات، إضافة إلى بناء مقر السلطة وتسوية الوضعية الاجتماعية لعمالها.