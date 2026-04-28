قدّم رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، التعازي لأسرة وزير الدفاع الراحل ساديو كامارا، وذلك في أعقاب هجمات منسقة شهدتها عدة مناطق في البلاد يوم 25 أبريل/نيسان.

وقال بيان رسمي إن غويتا زار، يوم الثلاثاء، جرحى الهجمات من مدنيين وعسكريين في مستشفى “بوكار سيدي سال” بمدينة كاتي، حيث اطّلع على أوضاعهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل، مشيداً بجهود الطواقم الطبية.

وشهدت مدن باماكو وكاتي وموبتي وغاو وكيدال هجمات متزامنة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم وزير الدفاع، وفق البيان.

وأضاف البيان أن غويتا توجّه لاحقاً إلى منزل كامارا، حيث جدّد التعازي لأسرته، مؤكداً مواصلة الجهود لـ“تأمين كامل التراب الوطني”.