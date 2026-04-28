أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، مباحثات مع نظيره التشادي محمد إدريس ديبي.

وقالت رئاسة الجمهورية إن المباحثات جرت خلال توقف مؤقت للغزواني في نجامينا أثناء عودته من المملكة العربية السعودية.

وأضافت الرئاسة أن المباحثات تعكس مستوى علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات المنسقة التي نفذتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد على عدة مدن مالية، بينها كيدال وغاووموبتي وسيفاري وباماكو وكاتي.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وزير الدفاع، الجنرال ساديو كامارا، متأثراً بجروح أُصيب بها خلال هجوم استهدف مقر إقامته في بلدة كاتي قرب باماكو، يوم السبت، ضمن سلسلة هجمات منسقة.