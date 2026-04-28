وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لتعزيز التعاون الفني في مجالات الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا والخرائط البحرية، على هامش لقاء جمع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي بوفد فرنسي يضم مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين.

وقال الجيش الموريتاني، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن اللقاء تناول علاقات التعاون بين موريتانيا وفرنسا وسبل تعزيزها، خاصة في مجال الدفاع.

وأضاف أن الوفد الفرنسي ضم السفير المعتمد لدى موريتانيا إيمانويل بسينيه، وقائد القيادة العسكرية الفرنسية في أفريقيا الفريق باسكال اياني، وملحق الدفاع بالسفارة الفرنسية العقيد شارل ميشيل.