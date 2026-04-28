انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال الفريق البرلماني لمحاربة سوء التغذية، في إطار جهود حكومية لتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في البلاد.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في كلمة خلال الحفل إن الحكومة، تضع ملف التغذية في صلب سياساتها التنموية، مشيراً إلى تأثيرات التقلبات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية على القدرة الشرائية للفئات الهشة.

وأضاف أن إنشاء المجلس الوطني لتنمية التغذية بموجب مرسوم عام 2022 يمثل إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال خلال الفترة 2022-2029.

وشدد على أ التعاون بين الحكومة والبرلمان عبر الفريق الجديد من شأنه تعزيز فعالية السياسات متعددة القطاعات لمكافحة سوء التغذية.

من جهته، قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين مدو، إن المبادرة تعكس اهتمام السلطات بالحماية الاجتماعية وحقوق الطفل، مشيداً بالدور الرقابي والتوعوي المنتظر من أعضاء البرلمان.

بدوره، اعتبر رئيس الفريق البرلماني النائب صو عمر عبد الله أن إطلاق الفريق يمثل التزاماً سياسياً لدعم الجهود الحكومية من خلال المبادرة التشريعية والرقابة على الموارد المخصصة للقطاع