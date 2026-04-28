دعت السلطات المالية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب تداول الشائعات، في أعقاب أحداث أمنية شهدتها مناطق عدة من البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وقال مركز تنسيق وإدارة الأزمات والكوارث، التابع للجنة الوزارية لإدارة الأزمات، في بيان، إن معلومات “غير دقيقة” ومحاولات “تضليل ودعاية” جرى تداولها على نطاق واسع، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تلك الأحداث.

وحث المركز السكان على الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم نشر الأخبار غير المؤكدة، مشدداً على ضرورة التحلي باليقظة وضبط النفس.

كما دعا البيان المواطنين إلى التعاون مع قوات الدفاع والأمن، والخضوع لعمليات التفتيش، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مع تجنب التجمعات خلال تدخلات هذه القوات لضمان سير العمليات بشكل سلس.

وأكد المركز أن السلطات تتخذ إجراءات لتعزيز حرية التنقل، وضمان حماية الأشخاص والممتلكات، في ظل استمرار الجهود الأمنية في عدد من المناطق.