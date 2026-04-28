أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، بدفع تعويضات تتجاوز 7 ملايين يورو لصالح ضحايا الجرائم المرتكبة في مدينة تمبكتو شمال مالي بين عامي 2012 و2013، في القضية التي أُدين فيها الحسن أغ محمود بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن عدد الضحايا المشمولين بالتعويضات يناهز 65 ألفا و202 شخص، موضحة أن برامج التعويض ستشمل دعما اجتماعيا واقتصاديا، وبرامج تعليم وتكوين، إضافة إلى دعم نفسي، مع تركيز خاص على النساء والفتيات المتضررات.

وحددت المحكمة المسؤولية المالية للمدان بنحو 7.25 ملايين يورو، لكنها أوضحت أن تنفيذ التعويضات سيتولاه الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا، بسبب عدم قدرة الحسن على دفعها، داعية إلى تعبئة موارد إضافية من الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وكانت المحكمة قد أدانت الحسن أغ محمود في يونيو 2024 بتهم تشمل التعذيب والاضطهاد الديني وأفعال لا إنسانية أخرى ارتُكبت خلال سيطرة جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على تمبكتو عام 2012، قبل أن تحكم عليه بالسجن عشر سنوات في نوفمبر من العام نفسه.