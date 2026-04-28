أفادت مصادر ل”صحراء ميديا” بأن تنظيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» بدأ تنفيذ تهديداته بفرض حصار حول العاصمة المالية باماكو، مما أدى إلى تعطيل حركة التنقل وإرباك الأوضاع الأمنية في محيط المدينة.

وذكرت المصادر أن مركبات قادمة من مدينة سيغو جرى إيقافها على الطرق المؤدية إلى باماكو، مما حال دون وصولها إلى العاصمة، في وقت تأثر فيه تنقل المدنيين بشكل ملحوظ.

وكان المتحدث باسم جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، قال في تسجيل مصوّر نُشر حديثًا، إن الجماعة تعتزم فرض “حصار” على العاصمة المالية باماكو يشمل حركة المركبات والأفراد.