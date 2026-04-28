ظهر رئيس جبهة تحرير أزواد بلال أغ الشريف، إلى جانب القيادي الغالي عباس أغ إنتالا، في مقطع فيديو نشره المتحدث الرسمي للجبهة محمد مولود رمضان.

وظهر أغ شريف بين مقاتلي الجبهة الذين سيطروا على مدينة كيدال عقب الهجوم المنسق الذي نفذته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين السبت الماضي.

وقال رمضان، إن زيارة رئيس الجبهة يهدف إلى ”تعبئة وتوعية العناصر الميدانية، في إطار تعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية لمواصلة العمليات المقبلة“، على حد تعبيره.

وأسفرت الهجمات عن مقتل وزير الدفاع، الجنرال ساديو كامارا، متأثراً بجروح أُصيب بها خلال هجوم استهدف مقر إقامته في بلدة كاتي قرب باماكو، يوم السبت، ضمن سلسلة هجمات منسقة.