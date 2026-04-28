قال رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا إن القوات المسلحة وقوات الأمن وجّهت “ضربة قوية” للمهاجمين الذين نفذوا هجمات منسقة في 25 أبريل/نيسان، مستهدفة عدة مناطق في البلاد، مؤكداً أن الوضع بات “تحت السيطرة” مع استمرار عمليات التمشيط والتأمين.

وأضاف غويتا، في خطاب إلى الأمة، أن الهجمات استهدفت مدن باماكو وكاتي وكونا وموبتي وغاو وكيدال، واصفاً إياها بأنها “معقدة ومنسقة ومتزامنة”، وأن هدفها كان “فرض مناخ من العنف الشامل”.

وقال إن “رباطة جأش الجنود وتماسك القيادة” ساهما في إحباط ما وصفه بمخطط المهاجمين، مشيراً إلى “تحييد عدد كبير” منهم، مع تعزيز الانتشار الأمني في المناطق المعنية.

وتقدّم غويتا بالتعازي لأسر الضحايا، مشيداً بوزير الدولة، وزير الدفاع والمحاربين القدامى، ساديو كامارا، الذي توفي متأثراً بجروح أُصيب بها خلال الهجمات، واصفاً وفاته بأنها “خسارة كبيرة” للبلاد.

وأكد الرئيس المالي أن الهجمات “ليست حوادث معزولة”، بل تأتي ضمن “مخطط واسع لزعزعة الاستقرار” تقوده جماعات مسلحة بدعم داخلي وخارجي، مشدداً على عزم بلاده “الدفاع عن نفسها وصون سيادتها”.

وأضاف أن العمليات العسكرية ستتواصل “حتى القضاء الكامل على الجماعات المسلحة واستعادة الأمن في كامل التراب الوطني”، داعياً المواطنين إلى التحلي باليقظة وتجنب الشائعات.

وأشار غويتا إلى استمرار التعاون ضمن تحالف دول الساحل، مرحباً بما وصفه بجودة التعاون مع الشركاء، “خصوصاً الاتحاد الروسي”، في مواجهة التهديدات الأمنية.

وذكر أنه وجّه الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم الضحايا ومساندة عائلاتهم ومرافقة الجرحى، مؤكداً أن “التضامن الوطني يجب أن يكون فعلياً”.