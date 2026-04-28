أطلقت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) حزمة تدخلات في مركز بولنوار الإداري بولاية نواذيبو، ضمن جهود دعم الحملة التي أطلقتها السلطات المحلية لتنظيف الأسواق وفتح الطرق وتنظيم المجال العام.

وقالت المؤسسة، في بيان ومداخلات لمسؤوليها، إن التدخلات تشمل شق وصيانة طرق داخل الأحياء السكنية لفك العزلة عن عدد منها، إضافة إلى تنظيم حملات نظافة في المدينة وفي المعبر الحدودي عند الكيلومتر 55، بمشاركة هيئات المجتمع المدني وروابط شبابية ونسوية محلية.

وأوضح نائب المدير العام لخيرية “سنيم”، امربيه ربو ولد الشيخ ماء العينين، أن هذه الأنشطة تندرج في إطار برنامج اجتماعي يهدف إلى دعم التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق التدخل، مشيراً إلى أن الخيرية قامت أيضاً بإزالة سيارات مهجورة من شوارع مدينة نواذيبو ضمن الحملة الجارية.

وأضاف أن التدخلات تشمل كذلك أعمالاً لإزاحة الرمال عن عدد من القرى التابعة للمركز، من بينها إنال واتميميشات وبن اعميره، في محاولة لتحسين ظروف التنقل داخل هذه المناطق.

وذكر المسؤول أن المؤسسة أنجزت في وقت سابق حفر وتجهيز أكثر من 34 بئراً ارتوازية في الولاية، بينها 13 في بولنوار، لتعزيز التزود بالمياه في المنطقة.

من جهته، أشاد عمدة بلدية بولنوار بهذه التدخلات، معتبراً أنها تسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود البلديات المحلية.