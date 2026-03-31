أكد مسؤول التعاون بالسفارة الألمانية، رينهارد أوليغ، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الزراعي في موريتانيا يمثل نحو 20% من الناتج الداخلي الخام، مشيراً إلى مزايا تنافسية يوفرها قرب البلاد من الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن هذا الموقع يمنح موريتانيا فرصاً أكبر في تصدير المنتجات الزراعية، خاصة الموسمية منها، معتبراً أن نظام “ePhyto”، وهو منصة إلكترونية لتبادل الشهادات الصحية النباتية بين الدول، سيسهم في تسهيل هذه العملية، بعد أن كانت تتطلب وقتاً طويلاً ضمن الإجراءات التقليدية.

وفي السياق ذاته، قال المكلف بمهمة بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، محمد يحيى ولد محمد محمود، إن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة استراتيجية في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة وتحديث الخدمات، مضيفاً أنه سيمكن من تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية.

وجاء ذلك في إطار ورشة لإطلاق خدمة شهادة الصحة النباتية الإلكترونية “ePhyto”، بتنظيم مشترك بين وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة شركاء في مجال تيسير التجارة.