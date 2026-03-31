أوقف المجلس الأعلى للزكاة عملية التسجيل للاستفادة من الزكاة لعام 2027، على خلفية التدافع والفوضى التي شهدها إطلاق العملية أمس الاثنين.

ونقل موفد “صحراء ميديا” إلى مقر المجلس عن مصدر فيه، أن تدافع المواطنين أدى إلى فوضى وشجارات أسفرت عن إغماء عدد منهم، ما دفع الجهات المعنية إلى استدعاء وحدات من مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع.

وأضاف المصدر أن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً على المقر، وأخلت المكان بعد فضّ الاشتباكات، ليُتخذ قرار بتأجيل تسجيل المستفيدين.

ووفق إعلان عُلّق على بوابة المقر، فقد أُوقفت عملية التسجيل حتى نهاية العام الجاري، بهدف اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تمكّن المواطنين من التسجيل للاستفادة من الزكاة بكرامة، عبر الوسائط الرقمية.

وأوضح المجلس في إعلانه أن الاستفادة من الزكاة خلال العام الجاري تمّت بناءً على لوائح برنامج السجل الاجتماعي التابع لمندوبية “تآزر”، ما يجعل المسجلين في هذا السجل مؤهلين للاستفادة دون الحاجة إلى تسجيل جديد.