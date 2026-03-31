أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اليوم دورة تكوينية حول التوجيهات والمعايير الخاصة بالطوارئ في مجال التنمية الحيوانية (LEGS)، بهدف تعزيز جاهزية القطاع لمواجهة الأزمات.

وتستمر الدورة ثلاثة أيام، بمشاركة 26 إطارا من الوزارة، وتركز على آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ المرتبطة بالثروة الحيوانية، بما في ذلك الجفاف والأمراض الوبائية والتغيرات المناخية.

وجرى افتتاح الدورة في العاصمة نواكشوط، بحضور مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي محمد ولد باي ولد كيه، إلى جانب مسؤول الإنتاج الحيواني والصحة ومنسق البرامج في المكتب الإقليمي الفرعي للفاو لشمال أفريقيا محمد بنكومي.

وقالت الوزارة إن الدورة تُنفذ بإشراف خبراء دوليين من المنظمة، وبتمويل من الحكومة اليابانية، في إطار دعم قدرات الكوادر الوطنية على الاستجابة السريعة للأزمات وتعزيز صمود قطاع الثروة الحيوانية.