أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم الثلاثاء، تم تعيين السيدة فاطمة محمد الأمين انجيان، رئيسة للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.