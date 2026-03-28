أعيد انتخاب محمدو ولد سيدي رئيسًا للاتحادية الوطنية للنقل، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة التي انطلقت اليوم في نواكشوط تحت شعار “النقل أساس التنمية”، بحضور رسمي ومهني واسع.

وأكد وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، في كلمته الافتتاحية، أن اختيار شعار الدورة يعكس الدور المحوري لقطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الشاملة، مبرزًا إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وربط مختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار رؤية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح الوزير أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، انتهجت مقاربة إصلاحية شاملة شملت تطوير البنى التحتية الطرقية وتحديث المحاور الحضرية، إلى جانب دعم النقل الجوي عبر تعزيز قدرات الموريتانية للطيران وتحديث المطارات الداخلية وفق المعايير الدولية.

واستعرض الوزير جملة من الإصلاحات التنظيمية، من أبرزها مراجعة قانون السير، واعتماد استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية، وعصرنة النقل الحضري، وإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة عبر نظام الألوان والترقيم، فضلًا عن تنظيم حركة الشاحنات والمركبات ثلاثية العجلات داخل المدن.

كما أشار إلى إطلاق تطبيق رقمي للبطاقات الرمادية، وتخفيض رسوم تجديدها، وإنشاء محطات للنقل وموازين للشاحنات، إضافة إلى جهود محاربة الاحتلال العشوائي للمجال العام