يستعد المنتخب الموريتاني لكرة القدم، “المرابطون”، لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، بطل العالم، مساء اليوم الجمعة على ملعب “لا بومبونيرا” في بوينس آيرس، ضمن أيام التوقف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات موريتانيا لتعزيز تواجدها على الساحة الكروية الدولية، بعد معسكر تحضيري قصير في المغرب، شهد تجهيز الفريق بقيادة المدرب أريتز غاراي لوبيز، مع إدخال عناصر جديدة وعودة لاعبين مؤثرين.

ويراهن الجهاز الفني على استثمار هذه التجربة للوقوف على مستوى اللاعبين أمام منافس عالمي، يضم أبرز نجوم العالم من بينهم ليونيل ميسي، بهدف تطوير الأداء والاستفادة التكتيكية قبل المنافسات المقبلة.

وتنطلق المباراة عند الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي للأرجنتين، أي 23:15 بتوقيت غرينتش، ليل الجنعة/ السبت في موريتانيا.

وأعلنت قناة الموريتانية الرياضية نقل المباراة، كما أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” في نسختها الأمريكية نقل المباراة، في حين لم تُعلن حتى الآن أي قناة أخرى عن بثها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.