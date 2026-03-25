يواجه المنتخب الموريتاني نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية، ضمن فترة التوقف الدولي، يوم 27 مارس على ملعب «لا بومبونيرا» في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتنطلق المباراة عند الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي للأرجنتين، أي 23:15 بتوقيت غرينتش، ليلة السبت في موريتانيا، في اختبار قوي لـ«المرابطون» أمام بطل العالم، وسط توقعات بمشاركة النجم ليونيل ميسي.

وغادر المنتخب الموريتاني صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد إقامة معسكر تحضيري قصير في المغرب، تحضيرًا لهذه المواجهة.

وأعلنت شبكة “بي إن سبورتس” في نسختها الأمريكية نقل المباراة، في حين لم تُعلن حتى الآن أي قناة عن بثها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه المواجهة في إطار تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للاستحقاقات المقبلة، بينما تمثل فرصة مهمة للمنتخب الموريتاني للاحتكاك بمنتخب من الطراز العالمي.