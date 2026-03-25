بدأ الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أمس الثلاثاء، زيارته الأولى إلى إسبانيا التي تستمر حتى الخميس، حيث يجري مباحثات مع ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وذكرت الرئاسة السنغالية أن هذه الزيارة تعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى، من خلال تعزيز الإنجازات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وتركز المحادثات على دعم التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتعليم والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة وفتح فرص جديدة للاستثمار، مع مواصلة المشاريع القائمة بين الجانبين.

ووقّع وزيرا خارجية البلدين، أمس، اتفاق إطار للشراكة للأعوام الأربعة المقبلة، يتضمن تمويلًا إسبانيًا بقيمة 180 مليون يورو، لدعم برامج تنموية في السنغال، ضمن مساعي مدريد لتعزيز علاقاتها مع دكار، خاصة في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.

ويرتبط السنغال وإسبانيا منذ فترة طويلة بعلاقات ثنائية وثيقة، تتميز بتبادلات منتظمة في المجالات الاقتصادية والأمنية والهجرة.