بدأت الشركة الوطنية للماء اجتماعات في مدينة أطار بولاية آدرار شمالي موريتانيا، لتقييم الوضعية العامة لشبكة المياه داخل الأحياء السكنية بالمدينة، وذلك بحضور المدير العام للشركة الوطنية للماء، والسلطات الإدارية وممثلي الأحياء السكنية.

وقال المدير العام للشركة عبد المجيد ولد الريحه، إن الأولوية الراهنة تنصب على تحسين أداء الشبكة داخل مدينة أطار، مع التعهد بالعمل على ذلك في أقرب الآجال الممكنة، وفق الإمكانيات المتاحة وطبيعة التحديات الفنية.

وأشار إلى أن جهودا بُذلت خلال السنوات الماضية، لتوسعة شبكة المياه في عدد من مدن الولاية، من بينها شنقيط ووادان وأوجفت.

من جهته قال والي آدرار عبد الله ولد محمود محمود إن هذه الاجتماعات تهدف إلى إجراء تشخيص دقيق لوضعية شبكة المياه داخل المدينة، بما يمكّن من رصد الاختلالات والعمل على معالجتها بفعالية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه الخدمة الحيوية.

وأشار إلى أن حضور الفرق الإدارية والفنية والتجارية للشركة الوطنية للماء يأتي ضمن مقاربة ميدانية ترمي إلى وضع حلول عملية ومستدامة للمشاكل المطروحة، مؤكدا أن إشراك ممثلين عن الأحياء السكنية يتيح الاستماع المباشر لانشغالات المواطنين وتوثيقها تمهيدا لمعالجتها على أرض الواقع.

بدورها، ثمّنت العمدة المساعدة لبلدية أطار، مليكة بنت أبابه، تنظيم هذا الاجتماع، مشددة على ضرورة توسيع شبكة المياه لتشمل مختلف الأحياء السكنية، بما يضمن تلبية احتياجات السكان بشكل عادل ومستدام.