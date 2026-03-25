دعت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، أمس الثلاثاء، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات عالميًا واضطراب سلاسل التموين.

وقالت الشركة في بيان إن البلاد تواجه تحديات متزايدة في تأمين الإمدادات والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة ودعم القدرة الشرائية، من بينها تجنب مراجعة تعرفة الكهرباء.

وحثت صوملك زبناءها وكافة المواطنين على الانخراط في هذا الجهد، عبر اعتماد سلوكيات أكثر وعيًا ومسؤولية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية وتخفيف الأعباء على الدولة والمستهلكين.

وأعلنت الشركة أن من بين هذه التدابير الحد مؤقتًا من استخدام الإنارة العمومية في الشوارع، في إطار جهود ترشيد الاستهلاك.

وأكدت أن الحكومة تواصل العمل على إصلاح وتطوير قطاع الطاقة، من خلال تعزيز قدرات التخزين واستغلال الموارد الوطنية من الغاز والطاقات المتجددة، بهدف تحقيق أمن طاقوي مستدام.