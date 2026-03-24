قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، إن مخزون البلاد من المواد الأساسية يكفي لمدة ثمانية أشهر، مؤكداً توفر المواد الأساسية واستعداد الموردين لتأمين الإمدادات.

وأوضح ولد الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفي، أن قدرات التخزين في البلاد تصل إلى نحو 300 ألف طن من القمح، كما يبلغ مخزون السكر نحو 180 ألف طن، إضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز، ما يعزز قدرة الدولة على ضمان استقرار التموين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التوترات الدولية على سلاسل الإمداد، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية على أسعار الغذاء والطاقة.