وصل الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة عدد من معاونيه، بحسب ما أعلنت الرئاسة الموريتانية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وتأتي الزيارة لإجراء لقاءات مع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، دون الكشف عن تفاصيل الملفات المزمع مناقشتها خلال الاجتماعات.
وتعتبر موريتانيا شريكاً أمنياً استراتيجياً لحلف الناتو في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث يتركز التعاون على مكافحة الإرهاب، تأمين الحدود، وبرامج التدريب العسكري. وتهدف الشراكة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع اعتبار موريتانيا ركيزة لمنع تمدد الجماعات المتطرفة جنوباً، وتشمل التعاون أيضاً مجالات الدفاع السيبراني وإدارة الأزمات.