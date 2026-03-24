دعا وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، الولاة إلى إطلاق حملة توعية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحروقات، في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأكد الوزير في رسالته على ضرورة توعية المواطنين بخطورة المرحلة الاقتصادية الحالية، مع ارتفاع أسعار النفط من حوالي 75 دولارًا للبرميل إلى أكثر من 112 دولارًا، وتأثير ذلك المباشر على أسعار المحروقات في السوق المحلية.

وطالب الوزير الولاة بتسليط الضوء على جهود الدولة لضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم زيادة كلفة الدعم على الحكومة. وأوضح أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم بعض المحروقات، مثل الغاز المنزلي الذي يُدعم كل قنينة كبيرة منه بما يزيد عن 6000 أوقية قديمة، والمازوت الذي يصل دعم كل لتر منه إلى نحو 300 أوقية قديمة.

كما حث الوزير على أن تركز الحملة على تشجيع السلوكيات الإيجابية بين المواطنين، مثل الحد من الاستهلاك غير الضروري للكهرباء والمحروقات، تقليل التنقلات غير الضرورية، وترشيد استخدام وسائل النقل، بما يخفف الضغط على المالية العمومية.

وشدد على أهمية إشراك السلطات المحلية، المنتخبين، الأئمة، ووسائل الإعلام لضمان نجاح الحملة وتعزيز المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة.