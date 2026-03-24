قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، اليوم الثلاثاء، إن توحيد معايير الخدمات الحكومية الرقمية بات ضرورة تقنية واستراتيجية، لدوره في تحسين كفاءة الأداء العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال ورشة نظمتها الوزارة بالشراكة مع التعاون الألماني، أن هذه المبادرة تعتمد نهجا تشاوريا يجمع الفاعلين من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، بهدف بناء رؤية موحدة لبنية الخدمات الرقمية الحكومية.

وأضاف أن اعتماد إطار معياري وطني موحد من شأنه ضمان التناسق في تصميم وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الحكومية.

وأشار إلى أن توحيد المعايير سيمكن من ترشيد الموارد وتحسين تجربة المستخدم، مؤكدا أن التشتت والازدواجية في الأنظمة الحالية يثقلان المالية العمومية ويؤثران سلبا على جودة الخدمات، ومشددا على أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.