أكد المستشار المكلف بالتعاون والاتصال بوزارة الطاقة والنفط أحمد فال محمدن أن موريتانيا اتخذت جملة من التدابير الاستباقية لضمان استقرار تموين السوق الوطنية بالمحروقات، رغم الظرفية الدولية التي يشهدها العالم.

وأوضح في تصريح لإذاعة موريتانيا (رسمية)، أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، التي يمر عبرها أكثر من 20% من إمدادات الطاقة العالمية، لها انعكاسات مباشرة على مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الترابط الاقتصادي العالمي يجعل أي اضطراب في هذه المنطقة يؤثر على بقية البلدان.

وقال إن المخزون الوطني في مستوى مريح، مع وجود شحنات مبرمجة قيد التسليم، ما يضمن استمرارية التموين دون اضطرابات.

وأضاف أن السلطات العمومية اتخذت الاحتياطات اللازمة لمواكبة هذه الظرفية، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، مستحضرًا ما تم عرضه خلال المؤتمر الصحفي الأخير لوزير الطاقة والنفط، وتطمينات رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.