أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الأربعاء، أن موريتانيا تسعى لتحديد مشاريع ذات أولوية وتعبئة الموارد اللازمة لها لبناء شراكات مستدامة تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، لاستعراض الآليات والأدوات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم مشاريع القطاع الخاص الوطني.

وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تتوفر على فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الاستخراجية، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، والصناعات الغذائية، والموارد البحرية.

وقال المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات التاه أحمد مولود إن دور الوكالة تطور ليتجاوز الترويج إلى هيكلة المشاريع ومراقبتها، بهدف بناء خط موثوق من المشاريع الموريتانية المجهزة تقنيًا والقابلة للتطبيق ماليًا.

وقالت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ إن البنك يعمل على تمكين المستثمرين من الإلمام بأدوات التمويل المبتكرة لدعم المشاريع التحويلية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.