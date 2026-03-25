قال نائب برلماني موريتاني إن وحدة من الجيش المالي دخلت صباح الأربعاء قرية حدودية تابعة لبلدية كوكي الزمال في مقاطعة كوبني، وأبلغت السكان بأن المنطقة تقع ضمن الأراضي المالية، قبل أن تنسحب دون إنزال العلم الموريتاني بعد تصدي الأهالي لها.

وأوضح النائب ابحيده ولد خطري أن الجنود الماليين وصلوا إلى قرية “قطع الدافوع” وتوجهوا إلى المدرسة لإبلاغ السكان بموقفهم، مضيفا أنهم حاولوا إنزال العلم الوطني، لكن الأهالي منعوهم من ذلك، ما دفعهم إلى الانسحاب باتجاه قرية “فوصة” ثم إلى منطقة “أهل ابراهيم”.

وأشار إلى أن السلطات الإدارية والأمنية الموريتانية تتابع التطورات عن كثب، في وقت ينتشر فيه الجيش الوطني على طول الشريط الحدودي تحسبا لأي تصعيد