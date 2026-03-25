تنطلق يوم الجمعة 27 من مارس الحالي فعاليات الموسم الثقافي الدولي السابع والأربعين لمدينة أصيلة، الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة، على أن تتواصل الدورة الربيعية إلى غاية الأحد 12 أبريل، في افتتاح برمجي متعدد المحطات يمتد على مدار العام.

وتُخصص الدورة الربيعية الحالية، وفق بيان للمنتدى للفنون التشكيلية، حيث تحتضن قاعات قصر الثقافة مجموعة من الورشات الفنية المتخصصة، تشمل فن الحفر، والليتوغرافيا (الطباعة الحجرية)، والصباغة، بمشاركة فنانين من المغرب والبحرين وسوريا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وبريطانيا.

كما تتضمن هذه الدورة تنظيم مشغل “مواهب الموسم” (مرسم الطفل)، إلى جانب معرض جماعي يحتضنه رواق «محمد بن عيسى للفنون الجميلة» بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، يضم الأعمال الفنية المنجزة خلال سنة 2025، فضلا عن مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بدار الصباح للتضامن.

ويُنظم موسم أصيلة الثقافي الدولي هذه السنة على ثلاث دورات رئيسية على عادته؛ تبدأ بالدورة الربيعية المخصصة للفنون التشكيلية والمشاغل الإبداعية، تليها دورة صيفية تُعنى بورشة الجداريات ومشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، فيما تُختتم بدورة خريفية ذات طابع فكري وثقافي موسع.

وستشهد الدورة الخريفية تنظيم ندوات في مجالات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والفن، إلى جانب «خيمة الإبداع» وندوات تكريمية، فضلا عن جائزة «بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب» في دورتها الثامنة، إضافة إلى معارض وورشات فنية ومشاغل إبداعية وسهرات موسيقية.

ويُعد موسم أصيلة الثقافي الدولي من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة، إذ دأبت مؤسسة منتدى أصيلة على تنظيمه منذ أكثر من أربعة عقود، بمشاركة شخصيات وازنة من مجالات الفكر والسياسة والإعلام والإبداع.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد تُوجت في ديسمبر الماضي، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، في فرع المؤسسات الثقافية الخاصة (الثقافة)، تقديرا لدورها في تحويل مدينة أصيلة إلى فضاء ثقافي عالمي، وتتويجا لمسيرة تمتد لأكثر من 47 عاما من العمل الثقافي.